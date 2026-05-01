Resident Evil Requiem regisseur vertelt over de camera voorkeuren van spelers

Resident Evil Requiem verscheen in februari voor de Switch 2 en is sindsdien nog steeds één van de best beoordeelde games van 2026. Uniek aan deze Resident Evil game is dat het spelers de ruimte bood om te kiezen of ze de tweede gedeelten van de game: Grace of Leon in first-person of in third-person wilden spelen. Nu de game een paar maanden uit is, is er ook meer bekend over de manieren waarop spelers de games het liefst ervaren. Regisseur Koshi Nakanishi vertelde in een interview met de Japanse gamewebsite denfaminicogamer dat spelers de gedeelten met Leon het liefst in first-person ervaarden, maar waren de resultaten voor het perspectief van Grace wisselvalliger.

De game raad je aan om de gedeelten met Leon in third-person te spelen en die met Grace in first-person. Volgens Nakanishi heeft 90% van de spelers de gedeelten van Leon in third-person gespeeld en heeft 60% het verhaal van Grace in first-person ervaren. De reden dat de meeste mensen de gedeelten van Leon in third-person speelde komt waarschijnlijk omdat Leon’s gameplay zo op een vergelijkbare manier in Resident Evil 2 en 4 is verwerkt. De reden dat 40% ervoor koos om met Grace in third-person te spelen komt waarschijnlijk omdat de veel mensen het in first-person het te spannend vonden. Hiernaast geeft Nakanishi ook aan dat veel Japanse gamers third-person-games preferen boven games in first-person.

In welke camera perspectieven heb jij Resident Evil Requiem ervaren? Laat het weten in de reacties!