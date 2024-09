[Review] JBL Quantum 100N – Een bedrade over-ear headset

JBL brengt al jaren vele headsets uit. Voor velen zijn headsets onmisbaar tijdens het gamen, want daarmee kan je het geluid perfect horen en jezelf afsluiten van de omgeving. Nu zijn er natuurlijk vele op de markt en kan het lastig zijn om een goede uit te kiezen. De afgelopen week hebben wij de bedrade JBL Quantum 100N kunnen testen. Deze heeft een adviesprijs van €39,99 en is dus redelijk betaalbaar. Of het qua geluid en comfort ook een aanrader is, dat lees je in onze review van de JBL Quantum 100N.

Felle kleuren

Wanneer je de doos alleen al van de buitenkant ziet, vallen de felle kleuren al op. De JBL Quantum 100N heeft een zwarte basis met de oorschelpen in neonrood en neonblauw. De kleuren zijn dus vergelijkbaar met de felgekleurde Nintendo Switch. Altijd een leuk detail om te zien en het speelse uiterlijk zal ook zeker bij kinderen in de smaak vallen. Verder staat op de voorkant duidelijk vermeld op welke apparaten deze headset werkt, en dat zijn er een hoop. Zo werkt deze JBL, houd je vast, op de pc, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, mobile, Mac en VR. Ook is deze Discord Certified.

In de doos tref je de JBL Quantum 100N in een stoffen zakje aan. Los daarbij is ook een boom-microfoon toegevoegd. Deze ben je niet verplicht aan je headset te laten, wat mij betreft is dat een pluspunt. Verder vind je er nog een korte handleiding en dat is het. De headset zelf voelt plastic, maar stevig genoeg aan. De hoofdband is vrij dik en heeft daarin een kussentje verwerkt zitten, zodat het lekker op je hoofd aanvoelt. De oorschelpen zijn lekker kleurrijk zoals de doos al liet vermoeden. Bovendien bewegen ze alle kanten op om een goede sluiting op je oren te garanderen. Op de linkeroorschelp vind je een muteknop voor de microfoon, een poort om de microfoon aan te sluiten, een wieltje om het geluid te regelen en de audiokabel.

Comfort

Voor je de headset op je hoofd kan zetten, is het handig om hem goed af te stellen. Er zijn vele standen mogelijk, waardoor deze voor vele type hoofden gebruikt kan worden. Naar mijn mening is hij in het begin vrij strak en stijf, maar door hem vaker te gebruiken werd hij al een stuk soepeler. Qua comfort is het dus niet gelijk een succes. Het heeft allemaal wat tijd nodig om naar je hoofd te gaan staan. En als het eenmaal naar wens is, zit het goed mede door het lichte gewicht van 220 gram. De oorkussens bevatten memoryfoam en vallen over je gehele oor. Daardoor zitten ze vrij lekker. Echter, het gaat door de imitatieleer na meerdere uren dragen wel zweten. Niet iedereen zal daar gevoelig voor zijn of daar last van hebben, maar helaas had ik er wel last van.

Bedraad

De afgelopen week heb ik hem getest op mijn Nintendo Switch – OLED-Model en de ASUS ROG Ally. Op mijn mobiel en tablet kan ik hem zonder hulpmiddelen niet aansluiten, want deze headset moet met een 3,5mm audiokabel aangesloten worden. Tegenwoordig hebben de meeste apparaten, in elk geval bij mij thuis, niet meer die aansluiting. In het geval van een bedrade headset is de lengte van de kabel een belangrijke factor. Met zijn 1,2 meter was het voor mij in de meeste situaties voldoende. Oké, met de Switch in het dock ga je aan die lengte lang niet genoeg hebben, maar voor handheld is het ruim voldoende.

Of je een bedrade of draadloze headset de voorkeur geeft, is zeer persoonlijk. Zelf gebruik ik nu al een aantal jaar een draadloze, omdat dat zo lekker makkelijk werkt op al mijn apparaten. Daarvoor gebruikte ik een bedrade, dus ik ben met beide bekend. Een voordeel van een bedrade vind ik altijd dat je hem niet hoeft op te laden. Het werkt gewoon altijd, zolang je de kabel maar in het apparaat steekt. De kabel zelf is vrij soepel en voelt niet heel kwetsbaar aan. Het heeft een soort stoffen laagje en is niet geheel van plastic. Mocht de kabel om een of andere reden, bijvoorbeeld een bijtgraag konijn, toch kapot gaan, dan kan je hem niet vervangen.

Geluid

En nu zijn we bij het belangrijkste van deze review gekomen: het geluid. Tijdens het gamen is goed geluid noodzakelijk om goed van de games te genieten. De JBL Quantum 100N heeft stereo geluid en geen surround. Dat houdt in dat je niet precies kan horen van waar een bepaald geluidje vandaan komt. Afhankelijk van de games die je speelt is dat wel of geen minpunt. Het geluid zelf is goed genoeg voor games, maar stelt niets bijzonders voor. Je hoort alle tonen goed. Met het luisteren van muziek vind ik het wat meer tegenvallen. Het geluid is niet vol genoeg en het klinkt allemaal net niet. Met gamen heb je daar geen last van en is het goed genoeg. De microfoon heb ik niet heel uitgebreid kunnen testen, maar van wat ik heb getest klonk het allemaal acceptabel. Ook hier zeker geen hoogvlieger, maar het doet wat het moet doen.

Als laatste wil ik het nog hebben over het regelen van het volume. Toen ik hem voor het eerst op de Switch aansloot, deed het geluid niets. Het maakte niet uit hoe hard ik het geluid op de Switch zette, want er bleef niets te horen. Pas toen ik aan het wieltje op de oorschelp ging draaien kwam er geluid uit. Weet dus dat het wieltje en de volumeknoppen op de Switch onafhankelijk van elkaar werken. Voor mij was dat best wennen, omdat met mijn draadloze headset de knoppen op de oorschelp en de volumeknoppen op de Switch als hetzelfde werden geregistreerd.