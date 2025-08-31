JBL pakt het met updates aan het Quantum assortiment anders aan

Tijdens gamescom was JBL weer aanwezig en hadden ze flink wat nieuwe producten te tonen. Het belangrijkste? Ze hebben voor iedereen wel een product. Ze zetten in op aanpasbaarheid, surround voor iedereen en meer. Met drie nieuwe headsets en software is er zeker wat fijns voor iedereen.

Drie nieuwe headsets gereed voor de toekomst

JBL kondigde ook drie nieuwe headsets aan in verschillende prijsklassen. De Quantum 950 (€ 349,99), de Quantum 650 (€ 149,99) en de Quantum 250 (€ 59,99). Alledrie de headsets hebben verschillende onderdelen die vervangen kunnen worden zoals de microfoon, oorkussens en kabels. Echter, natuurlijk zijn er ook verschillen.

De Quantum 950 wordt bijvoorbeeld geleverd met twee batterijen die gewisseld kunnen worden. Terwijl je speelt kan de andere batterij op een oplaadstation opgeladen worden dus je hoeft nooit zonder batterij te zitten. Je kunt met gemak snel je batterij vervangen op een rustig moment tussen missies of potjes.

Het oplaadstation is bovendien een handige accessoire die je verschillende instellingen voor de headset snel laat aanpassen. Van belichting tot of je met 2,4 GHz of bluetooth wilt verbinden. Door de verschillende opties is de headset te gebruiken voor praktisch alle apparaten en wordt het beloofd dat het een premium audiobeleving moet geven. Zo is die Hi-Res-gecertificeerd, heeft het 3D head tracking en active noise cancelling.

Iets goedkoper maar nog steeds divers in gebruik

De JBL Quantum 650 is de eerste stap onder de duurste optie. De meeste features zitten ook op deze headset, maar je mist dingen als een verwisselbare batterij, Hi-Res-Audio en 3D head tracking. Wel kun je de headset op alle systemen gebruiken door middel van de drie verschillende opties om te verbinden.

De goedkoopste variant is ook verreweg de simpelste. Geen draadloze ondersteuning voor de Quantum 250, maar deze is bedraad te gebruiken op de meeste apparaten. Alleen voor mobiele apparaten is er wat minder mogelijk, aangezien de headset alleen met een 3.5 mm kabel komt. Een adapter naar USB-C was hier wel handig voor geweest. Zeker aangezien JBL zo pusht naar veelzijdigheid. Alle specificaties van de headsets zie je hieronder:







Quantum Engine 2.0 de plek voor je voorkeuren

JBL heeft al jaren de JBL QuantumENGINE software om instellingen van je headsets aan te passen. Vanaf nu is er een 2.0 versie van de software beschikbaar die je veel meer controle geeft over alles. De grootste verandering is dat alle Quantum-headsets gebruik kunnen gaan maken van Spatial Sound. Of ze nu draadloos of bedraad zijn, alle headsets kunnen binnenkort 3D-audio emuleren.

Dat geeft JBL een stap voor op veel andere headsetmakers. Door het hebben van ruimtelijk geluid kun je net wat voordeel krijgen bij verschillende competitieve games. Je kunt alle instellingen aanpassen en vervolgens opslaan in gebruikersprofielen en zelfs instellingen voor individuele games aanpassen. Daarnaast kan AI zorgen voor een betere ruisonderdrukking. Tot slot kun je meerdere Quantum apparaten tegelijk beheren.