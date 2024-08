Roguelike Elsie krijgt een releasedatum

Het heeft een paar jaar mogen duren, maar we hebben eindelijk een releasedatum voor Elsie! De roguelike van Playtonic Games is vanaf 10 september te spelen op de Nintendo Switch. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Uiteraard gaat deze bekendmaking gepaard met een trailer:

Roguelike ontmoet bullet hell in Elsie. Jij speelt als een android (genaamd Elsie dus), de laatste die Dr. Grey heeft gebouwd. Aan jou de taak om de Guardians terug te vinden die op mysterieuze verdwenen zijn en zodoende de planeet Ekis te redden. Zo begint een roguelike-avontuur in een wereld die barst van de vijanden om een kopje kleiner te maken. Elk level spat van het scherm dankzij de felle neonkleuren gecombineerd met een retrolook. Een android heeft natuurlijk upgrades nodig, dus gedurende de game pas je Elsie helemaal aan jouw speelstijl aan. Ook ondersteunt de game co-op, dus desgewenst speel je samen met een vriend door het verhaal.

