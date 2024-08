Outbound haalt kickstarter, komt ook naar de Nintendo Switch

Afgelopen week verscheen er een kickstarter voor Outbound, een nieuwe cozy camper-van exploration-crafting game. Deze game, waarin je begint met een kleine camper die je daarna ombouwt tot het huis van je dromen, wordt ontwikkelt door Square Glade Games, een indie studio uit Groningen. De kickstarter was een groot succes, aangezien het streefbedrag binnen twee uur volledig gehaald was. Naast een PC versie staat de game ook gepland voor de Switch. Dat gaat dus alleen nog wel even duren. De game gaat namelijk uit van een release begin 2026. Gelukkig kunnen we wel alvast een idee krijgen van de game door middel van een trailer. Deze kun je hieronder bekijken. Als je daarnaast geïnteresseerd bent in de kickstarter kun je deze hier bekijken.

Outbound is een open-world exploration game. De game speelt zich af in utopische wereld in de toekomst, waarin jij een saaie kantoorbaan hebt. Op een dag besluit je dat je daar genoeg van hebt, en ga je op pad met camper, op zoek naar avontuur! Verken een prachtige wereld terwijl je op zoek gaat naar voorwerpen waarmee je het huis van je dromen kunt bouwen. Bovenop je camper kun je namelijk met modulaire onderdelen een compleet huis bouwen op de manier zoals jij dat wilt! Een perfect gezellige plek om koffie te drinken of een complete moestuin met alles erop en eraan: met een klik op de knop klapt het in zodat je verder op avontuur kan. Gebruik de kracht van de zon, wind en water om je elektrische camper van stroom te voorzien en verken een diverse wereld met vele verhalen, speciale plekken en meer. En het mooie, dit hoef je niet alleen te doen. Tot op vier spelers kunnen het samen spelen.