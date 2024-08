Ritual of Raven aangekondigd voor de Nintendo Switch

Ritual of Raven is een nieuw, sfeervol farming-sim spel van Spellgarden Games, de makers van Sticky Business, dat binnenkort naar de Nintendo Switch komt. Een exacte releasedatum nog niet is onthuld.

In Ritual of Raven speel je als een heks die niet zelf op het land werkt, maar magische wezens betovert om ingrediënten voor rituelen te laten groeien. Naast het verzorgen van je huis en tuin kun je vriendschappen sluiten en handel drijven met verschillende kleurrijke personages, terwijl je trouwe en sarcastische raaf je op je avonturen begeleidt. Het spel biedt unieke mogelijkheden, zoals het veranderen van de maanstanden om je rituelen te versterken en het verkennen van mysterieuze portalen die overal in de wereld zijn verschenen. Je kunt zowel je boerderij als de magische wereld daarbuiten naar eigen wens inrichten. Terwijl je de wereld verkent, ontvouwen zich steeds meer geheimen en mysterieuze gebeurtenissen die je dieper in het verhaal trekken.

welk magisch wezen zou jij willen hebben als huisdier? Laat het achter in de reacties en bekijk hier de trailer!