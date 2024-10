Romancing SaGa 2 heeft nu een launch trailer

Het is drie dagen te vroeg, Romacing SaGa 2 komt pas de 24ste uit, maar de launch trailer is al verschenen. En daarmee kan je een vliegende start maken in de remake van deze RPG-klassieker. Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, zoals de volledige naam luidt, kwam al in 1993 uit. Maar dat zou je niet zeggen als je de beelden van de HD-remake ziet. En dat is niet het enige. Zo heeft bijvoorbeeld ook het turn-based vechtsysteem een fikse update gehad. Als je nog niet overtuigd bent of deze game iets voor jou is, kun je de proef op de som nemen. Square Enix heeft namelijk een demo beschikbaar gesteld in de eShop.

Romancing SaGa 2 is een RPG met een verhaal dat meerdere generaties overkoepelt. Nadat jouw thuisland wordt aangevallen door één van de zeven helden, begint jouw reis. De helden blijken minder nobel dan je zou hopen, en dat kan niet zo blijven! Keuzes die je maakt hebben op verschillende manieren invloed op het verhaal, zoals wie bijvoorbeeld de troon erft. En uiteraard is er onder meer de mogelijkheid om vriendschappen te sluiten, zoals het een JRPG betaamt. Ben jij al enthousiast, of wacht je het nog even af? Laat het ons weten in de comments!