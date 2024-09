Demo Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven nu te spelen

Nog even en dan kunnen we aan de slag met de HD remake van Romancing SaGa 2, Revenge of the Seven. Deze game komt oorspronkelijk alweer uit 1993, en het is sindsdien uitgegroeid tot een RPG klassieker. De game komt op 24 oktober naar de Switch, maar voor iedereen die de nieuwe look van de game alvast wil ervaren hebben we goed nieuws. Square Enix heeft namelijk een demo online gezet. Hierin kun je alvast een goed gevoel krijgen van het uiterlijk en de mechanieken die de game bied. Ook mag je de voortgang meenemen naar de volledige game. Om de trailer aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ga je op avontuur om je koninkrijk uit te breiden en te verdedigen. Nadat jou thuisland wordt aangevallen door één van de legendarische zeven helden ontvouwt zich een verhaal van wraak en keuzes, waarin je moet besluiten of je bereid bent te vechten voor waar je voor staat. Het interessante aan deze game is het non-lineaire verhaal waar jouw keuzes ook echt impact hebben op de wereld om je heen, tot op wie de troon erft. De gameplay bestaat vooral uit turn-based battles, waarbij je je posities aan kunt passen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om vriendschappen met personages te sluiten.