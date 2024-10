Alle minigames van Super Mario Party: Jamboree in één video!

Super Mario Party: Jamboree is sinds afgelopen donderdag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Volgens Jorden bij verreweg de beste Mario Party-game die je kunt krijgen op Nintendo’s hybride console. In onze uitgebreide review beoordeelde hij de game zelfs met een prachtige 9!

Super Mario Party Jamboree zit boordevol content. Zo zijn er dit keer maar liefst zeven verschillende borden én kun je aan de slag gaan met in totaal 112 verschillende minigames! Deze minigames zijn verdeeld in verschillende type spelletjes. In onderstaande video komen al deze 112 minigames handig voorbij. Ook handig: de video toont markeringen van welke categorie de mini-games behoren!

Ben jij inmiddels al aan de slag gegaan met Super Mario Party: Jamboree? En wat is jouw favoriere minigame?