Mario & Luigi: Brothership wordt ontwikkeld door Acquire

Gisteren konden we jullie al melden dat Mario & Luigi: Brothership ontwikkeld is met behulp van de Unreal Engine. Maar tot op dat moment was nog steeds niet bekend welke studio nu achter de ontwikkeling van het spel zit. Voorgaande titels in de serie werden immers door AlphaDream gemaakt, echter bestaat deze studio al een tijde niet meer nadat deze failliet is gegaan. Inmiddels is dan toch duidelijk geworden welke studio achter Mario & Luigi: Brothership zit, namelijk Acquire.

Deze studio kennen we onder andere van hun werk aan Octopath Traveler maar is ook bekend van Tenchu en Way of the Samurai. Naast dat deze studio de ontwikkeling op zich neemt, is zoals gebruikelijk ook personeel van Nintendo zelf betrokken bij de ontwikkeling. De informatie over wie de ontwikkelaar is, is duidelijk geworden via copyright details. Het lijkt er dus op dat er personen over een kopie van het spel beschikken.

Het nieuwe deel in de serie kent een cell-shaded stijl waarin samenwerken duidelijk een rol speelt, het is de eerste Mario & Luigi-titel die op een console verschijnt. Onlangs kregen wij bij Nintendo alvast de kans om dit aankomende avontuur uit te proberen. Onze uitgebreide preview kun je hier lezen. Alice was al erg enthousiast over de grappige teksten, de interessante omgevingen en de vermakelijke gevechten. Kijk jij ook zo uit naar Mario & Luigi: Brothership? Laat het ons hieronder weten!

Bestel Mario & Luigi Brothership nu bij de officiële Nintendo Store

Wil je de game kopen? Dan kan dat nu al bij de officiële My Nintendo Store. Dankzij een samenwerking kunnen wij affiliate links aanbieden. Mocht je een aankoop doen via één van de onderstaande links krijgen we een klein percentage van het bedrag. Dit kunnen we weer investeren in Daily Nintendo. Het kost jou niets extra’s, hier kun je meer lezen. We hebben hieronder links naar de Nederlandse site, maar vanaf hier kun je ook voor België bestellen. Uniek voor de Nintendo Store zijn er gratis bonus-items te krijgen bij een bestelling. Voor Mario & Luigi: Brothership is dit een SteelBook. Daarnaast zijn er verschillende bundels. Deze komen met extra speciale merchandise.

Mario & Luigi: Brothership Bon Voyage-bundel – €67,49

Mario & Luigi: Brothership – € 59,99