Sakurai werkt al ruim twee jaar aan een nieuwe game

In de allerlaatste video van Masahiro Sakurai on Creating Games heeft Masahiro Sakurai flink wat nieuws over zichzelf en het kanaal gedeeld. Zo onthulde hij meer over de achtergrond van het kanaal. Ook zijn de meeste video’s al 2,5 jaar geleden opgenomen. Hij begint de video met nieuws over een nieuwe game. Zo kreeg hij tijdens het maken van de “Mr. Sakurai Presents: Kazuya” een aanvraag om een nieuw voorstel voor een game te schrijven. Volgens de video is deze in een recordtempo geschreven.

Toen Sora verscheen in Super Smash Bros. Ultimate heeft hij een akkoord gekregen voor dit project, echter het team zou pas in april 2022 klaar zijn. Sakurai had daarom wat “vrije tijd”. Vanwege onder andere zijn kat kon hij niet reizen en in plaats van zichzelf wat opladen, koos hij voor het maken van een YouTubekanaal. Het plannen en maken van de meeste video-opnames zijn dus gedaan in de periode tussen Sora en april 2022. Echter, de afgelopen twee jaar is Sakurai dus druk bezig geweest al met het ontwikkelen van een nieuwe game, dit naast het maken en uploaden van video’s.

Wat voor game het precies is, zal in de toekomst pas onthuld worden. Natuurlijk verwacht iedereen een nieuwe Super Smash Bros., maar of dat het ook zal worden is nog afwachten. Tot deze video werd uberhaupt gedacht dat Sakurai zich focuste op zijn kanaal in plaats van game development.