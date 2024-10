Tetris Forever-trailer toon Time Warp

Tijdens de Nintendo Partner Showcase eerder dit jaar heeft Nintendo Tetris Forever aangekondigd. Het betreft een speciale jubileum-editie van de klassieke game, die barst van de verschillende versies die door de jaren heen zijn uitgekomen. In Tetris Forver speel je klassieke Tetris-spellen, zoals de Famicom-versie, maar bijvoorbeeld ook Tetris 2, Super Bombliss en Super Tetris 3. Het blijft echter niet alleen bij het terugbrengen van eerdere versies. Er werd ook een speciale Time Warp-modus onthuld, en die is nieuw!

Hoe werkt Time Warp? Spelers beginnen in de moderne versie van Tetris en spelen de game zoals gebruikelijk. Tot je een Time Warp Tetrimino tegenkomt, die je teleporteert naar eerdere versies van Tetris. En omdat die allemaal toch nét even anders zijn, zul je snel moeten schakelen. Je kunt Time Warp in je eentje spelen, maar ook met maximaal 4 vrienden. In de nieuwe Tetris Forever-trailer krijgen we de Time Warp-modus in actie te zien. De developers achter deze modus leggen je uit hoe het werkt en hoe Time Warp tot stand is gekomen. En uiteraard laten ze een voorproefje zien! Je bekijkt de trailer hieronder:

Tetris Forever komt uit op 12 november 2024, dus binnenkort kunnen we in 40 jaar Tetris-geschiedenis duiken.