Shadow Labyrinth aangekondigd, andere kijk op Pac-Man

Bandai Namco heeft Shadow Labyrinth aangekondigd, een ‘nieuwe kijk’ op de Pac-Man franchise. Om te beginnen is het bijvoorbeeld al een compleet ander genre: de game is een 2D action platformer in plaats van een maze video game. De game is verder verbonden aan de ‘Secret Level’ animated short, een nieuwe geanimeerde serie die momenteel op Amazon Prime te kijken is. De game gaat verder met het verhaal dat daar geïntroduceerd is en probeert tevens de stijl na te bootsen. Als je benieuwd bent welke stijl dat is kun je hieronder de aankondigingstrailer bekijken. De game moet in 2025 op de Switch verschijnen.

In Shadow Labyrinth volg je het verhaal van een persoon simpelweg genaamd ‘Swordsman No. 8.’. Deze ontwaakt op een buitenaardse planeet welke momenteel overrompeld is door monsters en vernietigd door oorlog. Het duurt gelukkig niet lang voordat je PUCK ontmoet, een mysterieus maar zeer bekend figuur die je leert dat je ontsnapping van deze planeet het enige doel is… en dat hij je daarbij kan helpen. Om dit te doen zul je echter alles moeten verslinden wat je tegenkomt om uiteindelijk zo de apex predator van de hele planeet te worden.

Verken doolhof achtige structuren waar vijanden en puzzels de grootste uitdagingen zijn die je tegenkomt. Om te kunnen overleven zul je elk hoekje van deze planeet moeten onderzoeken, om zo steeds sterkere vaardigheden en krachten te krijgen. Hoe dieper je gaat, hoe meer je erachter komt waarom PUCK precies jou koos voor deze taak… en wat de geheimen van deze wereld zijn.