Open-world kattenavontuur Catly aangekondigd, ook voor Switch

SuperAuthenti heeft Catly aangekondigd, een MMO open-world adventure game die volledig om katten draait. De game werd aangekondigd tijdens de Game Awards, en alhoewel het er prachtig uitziet is de informatie die naar buiten is gekomen nog erg mager. Door middel van de trailer is wel bekend geworden dat de game ook op de Switch zal verschijnen. Wanneer is nog niet duidelijk, aangezien het ook nog niet duidelijk is wanneer de game überhaupt release zal zien. je kunt hieronder in ieder geval wel alvast de trailer bekijken.

In Catly betreed je een magische droomwereld waar mensen en katten de ultieme vond vormen. Verzamel verhalen en verken herinneringen door de ogen van zowel mensen als katten. Beleef grappige kleine avonturen, ontwerp gezellige omgevingen, verken prachtige landschappen en nog veel meer. Plant, lach, race, versier, creëer, bestuur robots, hang rond, knuffel en verzorg. Heerlijke rustgevende momenten en hartverwarmende taferelen wachten op je in een verhaal tussen mens en prachtige katten.