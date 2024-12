Het is zover: Antonblast staat in de eShop

Na een kleine vertraging staat chaotische sloop-platformer Antonblast nu in de eShop. Deze Kickstarter-indiegame is geïnspireerd door Wario Land, en dat is goed te merken in de gameplay! Net als de lompe Wario heeft ‘Dynamite’ Anton een passie voor slopen, iets waar hij graag zijn gigantische hamer voor gebruikt. Maar als je denkt dat het zinloze sloperij wordt, zit je fout: Anton (en zijn collega Annie) hebben namelijk een duidelijke missie. Satan zelve heeft (uit pure jaloezie) Antons collectie ‘Spirits’ gestolen, en dat zit de beste man en zijn collega niet lekker. Daarom gaan ze lekker proactief verhaal halen.

De opvallende cartooneske artwork is duidelijk een selling point van Antonblast, zoals je ook in onderstaande launch trailer kunt zien. Trippy bosses, energieke muziek, explosies, sloperij … alles wat je nodig hebt om je geliefde Spirits te redden. Maar zorg ervoor dat je goed onthoudt waar je vandaan kwam. Aan het einde van elk level plaatst Anton namelijk een explosieve lading om alle vijanden in één keer definitief op te ruimen. Als je niet op tijd weer terug bent bij het begin van een level, kon dat wel eens je einde betekenen! Zet jij deze platformer op je verlanglijstje? Laat het ons weten in de comments.