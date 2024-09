Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist komt dit jaar nog naar de Switch

Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist komt naar de Switch. Dat hebben Kadokawa, ABC Animation en Wodan aangekondigd. In deze Pixel roguelike horror titel nemen spelers de rol aan van Yono, een Miko, die moet zien te overleven in een huis waar het spookt. De game staat op de planning voor later dit jaar, al is het nog niet bekend wanneer precies. Hieronder kun je in ieder geval alvast een trailer bekijken.

Verken een huis vol kwaadaardige geesten

Shinonome Abyss: The Maiden Exorcist is een verbeterde versie van Shinonome, eenzelfde roguelike horror titel die in 2022 op Steam verscheen. In de game neem je de rol aan van Yono die moet overleven in een bezeten huis. Er zitten allerlei vreemde en dodelijke Mononoke (Yokai en andere kwaadaardige geesten) in dit huis, en je zult deze te slim af moeten zijn met een beperkte aantal voorwerpen en vallen. Zo zul je moeten luisteren naar de geluiden van de Mononoke om erachter te komen welke er in de volgende kamer zitten, om zo je strategie te kunnen bepalen. Zo kun je een val plaatsen, maar ook kun je het huis verkennen om de indeling te gebruiken.

Met een beetje geluk kun je ze in de val lokken, of leidt je ze naar dodelijke valkuilen of open haarden. Om te overleven zul je al je kennis, moed en ervaring moeten gebruiken. Als Yono daarnaast echt in de penarie zit komt haar tweede persoonlijkheid naar voren, welke haar krachten beduidend verbeterd. Deze verandering optimaal gebruiken is ook een sleutel naar succes!