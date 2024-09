[Preview] Drive Rally – Gewoon lekker racen

Drive Rally is gewoon weer een fijne racegame, gemaakt door Perfect Pixel Dude. Gericht op de jaren 90 kunnen veel gamers uit die periode hun hart ophalen, want het voelt als thuiskomen. Wij mochten er op gamescom kort mee aan de slag.

Heeft alle ingrediënten

Misschien heb je al een tijdje gewacht op een racegame als deze die terugkeert naar de sfeer uit de jaren 90. Het voelt qua racen een beetje als de Need For Speed-games, maar er zijn zeker ook verschillen. De basis van iedere game uit dit genre blijft natuurlijk hetzelfde: racen. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor in Drive Rally. Er zijn vier grote gebieden om te ontdekken. Per gebied zijn er 24 tracks om op te racen, en deze zijn er ook nog eens in omgekeerde versie. Genoeg content om mee aan de slag te gaan.

De jaren 90-sfeer zit hem vooral in de autokeuze. Helaas was mijn kennis over deze auto’s niet heel groot, maar misschien gaat jullie hart sneller kloppen van ‘Das Holzwagen’, ‘The Doggo’ en ‘The Bobond’. Voor mij waren het gewoon mooie racewagens die er wel wat meer oldschool uitzagen. Je kunt de auto’s trouwens wel helemaal pimpen naar jouw eigen wens. Nieuwe bumpers, een andere grille enzovoorts. Dat is een leuke toevoeging! Hoe ging het racen zelf dan, vraag je je vast af?

Leuke toevoeging!

Het racen zelf voelde goed. De besturing sprak voor zich en zoals bij iedere racegame is het gewoon even oefenen qua remmen, gas geven en driften. Dat had ik na een tijdje gelukkig ook goed door bij Drive Rally. De omgevingen zien er goed uit en hebben een eigen stijl qua visuals. Ik ben er persoonlijk niet heel erg gecharmeerd van, maar het levert geen slechte ervaringen op qua gameplay en daar gaat het mij om bij dit soort games.

Een erg originele en leuke toevoeging is trouwens een bijrijder die commentaar geeft. Met volledig ingesproken stemmen is hier zeker veel tijd ingestoken. Dit gaf de ontwikkelaar zelf aan in ieder geval. De stemmen reageren namelijk op positieve gebeurtenissen, zoals een heerlijke bocht, maar ook op slecht rijgedrag. Toen ik volledig de bocht uitvloog, kreeg ik dat meteen te horen van mijn bijrijder. Er zijn verschillende stemmen om uit te kiezen. Ik werd geholpen of uitgescholden door een zware mannenstem. Dit stukje gameplay geeft de game wel net even dat stukje originaliteit mee.

Een andere fijne toevoeging is de optie om het tegen andere racers op te nemen in een online ghostrace. In de demo konden we dat helaas nog niet testen, maar het is altijd fijn als deze optie er is. Het is op die manier toch leuk om te zien hoe goed of slecht je in een bepaalde track bent. Meestal slaat bij mij de overmoedigheid toe in een racegame als deze en word ik bij zo’n ghostrace vol met de neus op de feiten gedrukt.

Een gewoon goede racegame

Drive Rally springt er misschien niet echt uit wat betreft unieke gameplay, maar is wel gewoon een goede game aan het worden. De passie van de ontwikkelaar stelt mij gerust dat ze er alles uit zullen halen. Het volledig ingesproken stemmenwerk is echt een grote plus. Het maakt de game echt veel speelser en vooral ook grappig. Het onderscheidt Drive Rally wel van andere racegames, dus wie weet blijkt dit een doorslaand succes. Hoewel ik persoonlijk niet een groot fan ben van de artstijl, kunnen velen van jullie het vast wel waarderen. Laat het vooral weten in de reacties.

Drive Rally gaat in Early Access op Steam vanaf 25 september en staat gepland voor een release op consoles in 2025. Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.