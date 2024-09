Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game releasedatum bekend

Vorige week kon je lezen dat Tales of the Shire was uitgesteld naar 2025, omdat ontwikkelaar Weta Workshop “meer tijd nodig had om de ervaring perfect te maken”. Vandaag heeft Weta Workshop om Hobbit Day te vieren een nieuwe nieuws update over de game gedeeld. Hierin hebben ze bekendgemaakt dat de game nu op 25 maart verschijnt voor de Switch. De ontwikkelaar heeft deze datum aangekondigd in een uitgebreide presentatie voor de game die je hieronder kunt terugkijken.

Anders dan de meeste Lord of the Rings-games die door de jaren heen zijn gemaakt, draait Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game niet om actie en veldslagen. In deze game, uitgegeven door Private Division, leef jij gewoonweg als een Hobbit. Je kruipt in de huid van je eigen Hobbit, die zal leven in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere je eigen huis versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ondertussen leer je je buren kennen en sla je, natuurlijk, aan het koken. In een Hobbit-dorp draait het namelijk allemaal om eten, dus ga op zoek naar ingrediënten en leer de meest uiteenlopende gerechten koken. Zo zet je voor de dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.