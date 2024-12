Sonic Racing: CrossWorlds snelt naar de Switch

De ene Sonic-game is nog niet uit of de volgende wordt alweer aangekondigd: Sonic Racing: CrossWorlds. SEGA heeft laten weten dat de game op dit moment wordt ontwikkeld voor de Nintendo Switch. Aangezien dit vers van de pers is, is er nog geen releasedatum bekend. Wel is het waarschijnlijk dat de nieuwe Sonic-titel in 2025 zal uitkomen. De onderstaande trailer geeft ons alleen een mysterieuze “Coming soon…”.

Sonic Racing: CrossWorlds is zeker niet de eerste racegame in het teken van de blauwe snelheidsduivel, maar hopelijk kunnen we wel een nieuwe invalshoek van SEGA verwachten. In 2019 kwam Team Sonic Racing natuurlijk uit voor de Switch (lees hier onze review), en wat dacht je van de oudere Sonic Riders-games voor de Nintendo GameCube? Allebei unieke racegames, dus laten we hopen dat CrossWorlds ons weer iets nieuws gaat brengen. In de trailer zien we immers dat niet Sonic, maar zijn rivaal Shadow in de schijnwerpers stapt. Verder valt er uit de korte teaser in ieder geval nog niet veel op te maken, maar we houden je natuurlijk op de hoogte wanneer SEGA meer nieuws bekendmaakt over deze nieuwe game.

Wat verwacht jij van Sonic Racing: CrossWorlds? Vertel het ons in de comments!