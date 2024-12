Fairy Tail 2 is nu beschikbaar op Nintendo Switch

Koei Tecmo en Gust hebben Fairy Tail 2 uitgebracht, samen met een nieuwe trailer. De RPG is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch.

Fairy Tail 2 is gebaseerd op de populaire manga- en animeserie Fairy Tail, die wereldwijd meer dan 72 miljoen exemplaren heeft verkocht. De game speelt zich af tijdens de Alvarez Empire Arc, het hoogtepunt van het originele verhaal. Spelers kunnen aan de slag met Natsu, Lucy en andere leden van de Fairy Tail-gilde. Samen nemen zij het op tegen hun vijanden: keizer Spriggan (Zeref), de Spriggan 12 en Black Dragon Acnologia. Met een vernieuwd gevechtssysteem, 3D-graphics en een extra verhaal genaamd “Key to the Unknown,” voegt deze game nieuwe elementen toe aan de bekende wereld van Fairy Tail.

Heb jij de eerste game gespeeld? En ben jij een fan van de anime? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.