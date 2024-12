[Review] Fantasian Neo Dimension – Spirituele adaptatie van Final Fantasy-klassiekers

Fantasian Neo Dimension is een verbeterde versie van Fantasian, een game welke in 2021 verscheen voor Apple Arcade. De game is gemaakt door de bedenker van de Final Fantasy-franchise en dat werpt natuurlijk hoge ogen. Toen de game op Apple Arcade verscheen werd deze al goed beoordeeld, maar hoe vertaalt dat zich naar deze versie? Nou best wel erg goed.

Op zoek naar je geheugen

In Fantasian speel je als Leo. Leo is op het nippertje ontsnapt uit de zogeheten Machine Realm, maar hij is helaas wel zijn geheugen kwijtgeraakt. Samen met een bijzondere vrouw, Kina, ga je op pad om je geheugen terug te krijgen. Het is echter niet zo simpel, want des te meer je ontdekt over jezelf en je verleden, des te meer je achter de plannen van ‘Vam de Malevolent’ komt. Onderweg kom je natuurlijk meer personages tegen die zich bij je aansluiten waardoor je een flink team krijgt uiteindelijk.

Hoewel ik over het algemeen niet zo te spreken ben over games waarvan het verhaal traag op gang komt, is dat met Fantasian niet zo een probleem. De game houdt je gemotiveerd door regelmatig stukjes achtergrondverhaal van personages te tonen. Deze scènes zijn uitstekend vormgegeven en voor de liefhebbers is er een keuze om de stemmen in het Japans of Engels te horen.

Klassieke turn-based gevechten, maar met een twist

Fantasian keert terug naar de roots van de bedenker en de eerste Final Fantasy-spellen. De gevechten maken voornamelijk gebruik van een turn-based systeem. Er is echter een significante verandering. Door middel van Skill Trajectories kun je de ’trajectory’ oftewel de baan van een aanval bepalen. Hierdoor wordt de impact van aanvallen anders en krijg je dus een stukje tactiek in het spel die je normaal niet hebt. Ieder teamlid heeft namelijk eigen skills die weer andere impact hebben afhankelijk van de trajectory.

Net als vele klassieke RPG’s heeft Fantasian Neo Dimension random encounters. Dat is misschien wel de mechanic die ik het minste vind in dit soort RPG’s. Echter, om het wat fijner te maken voor de speler kun je Dimengeon Machine gebruiken om vijanden op te slaan en vervolgens in grotere groepen te bevechten. Hierdoor wordt je spel iets minder onderbroken en is de flow wat beter. Het doet mij een beetje denken aan de manier om in Bravely Default meerdere gevechten achter elkaar uit te voeren.

Audiovisueel een spektakel

Fantasian heeft een zeer unieke artstyle. De modellen van de wereld zijn allemaal handgemaakte modellen die vertaald zijn naar digitale versies. Deze modellen zijn dus echte diorama’s gemaakt door verschillende artiesten. Zo is er zelfs wat gemaakt door de bedenker van Dragon Ball Z, Akira Toriyama. Het ziet er, ondanks dat het tekenen vertoont van upscaling van de mobiele versie, prachtig uit en is een genot om naar te kijken.

De audio is absoluut een toevoeging aan de gehele beleving. Door de herkenbare stijl van Nobuo Uematsu, ook bekend van onder andere Final Fantasy, is de muziek heerlijk om naar te luisteren en van extreem hoge kwaliteit. Hoewel de originele muziek speciaal voor deze game al geweldig is, heeft het ook wat nummers van Final Fantasy voor de nostalgie van oudere spelers. Waar Bravely Default een spirituele opvolger is van Final Fantasy: The 4 Heroes of Light, is Fantasian op alle vlakken een spirituele adaptatie van de klassieke Final Fantasy-spellen.