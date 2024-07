Speciale promo kaart Pokémon TCG onthuld voor 2024 World Championships

Nog even en het is tijd voor de 2024 Pokémon World Championships. Wie dit een beetje in de gaten houd zal weten dat dit een toernooi is waarbij de beste spelers ter wereld hun vaardigheden laten zien in o.a. Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon Go, en natuurlijk de Pokémon Trading Card Game. Fans en spelers worden rond dit evenement al jarenlang verwend met nieuwe merchandise en goodies, en dit jaar is geen uitzondering. Naast een aantal te gekke plushies (die je helaas alleen bij het evenement zelf kan krijgen) is er ook een nieuwe promo card onthuld. Het gaat hier om een Pikachu met speciale art, welke een variatie is op de promo card die vorig jaar rond het evenement is uitgegeven.

Celebrate #PokemonWorlds 2024 with a special Pikachu promo card ⚡🏆



Find out all the different ways you can obtain this special promo card here: https://t.co/4C57ZRRUjc pic.twitter.com/U5eVx0Anru — Pokémon TCG (@PokemonTCG) July 24, 2024

Benieuwd hoe je deze kaart zelf kunt krijgen? Op deze website staat uitgelegd hoe je dat voor elkaar krijgt. Het lijkt erop dat je beste kansen zijn hem te krijgen als een exclusief extraatje als je iets koopt bij geselecteerde retailers, of meedoen aan bepaalde events tussen 12 en 18 augustus. De 2024 Pokémon World Championships vinden plaats op 16 tot 18 augustus in Honolulu, Hawaï.