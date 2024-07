Moonstone Island krijgt volgende week ‘cooking update’ en DLC

Studio Supersoft en Raw Fury hebben aangekondigd dat Moonstone Island een ‘cooking’ update krijgt, blijkbaar op veelgevraagd verzoek van de fans. In deze gratis update zitten nieuwe crafting stations, quests en decoraties, waar je je innerlijke chef-kok op kunt loslaten. Zo zul je veel verschillende recepten kunnen ontdekken en natuurlijk maken! Ook worden er vier nieuwe spirits toegevoegd.

Voor spelers die daarnaast wat extra decor willen is de “Chef’s Kiss DLC” aangekondigd. Dit is een betaalde DLC die puur uit cosmetics bestaat, met inboedel die je huiskamer doet lijken op een keuken, en de buitenkant op een bakkerij. Zowel de gratis update als de Chef’s Kiss DLC zijn vanaf 31 juli beschikbaar. Om je even een beeld van de update te geven heeft Raw Fury tevens een trailer online gezet. Die kun je hieronder bekijken.

In Moonstone Island speel jij een aankomende alchemist die zijn training bijna heeft voltooid. Je zult je moeten bewijzen als ‘echte’ alchemist, en waar kun je dat beter doen dan een exotische locatie als een zwevend eiland? Er zijn meer dan genoeg tempels, kerkers en andere mysterieuze omgevingen te verkennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Je kan Spirits tegenkomen en bevriende die je bijstaan in gevechten, die je met behulp van speelkaarten uitvecht. Verzamel spirits en laat zien wat je kan om je alchemietraining te voltooien! Benieuwd naar de game? Je kunt onze review hier lezen.