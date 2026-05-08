Speciale release op Nintendo Music voor Star Fox

Wie weet viel het jou afgelopen dinsdag ook op dat het verdacht stil bleef op het Nintendo Music-front. Meestal is dat omdat er later in de week opeens nieuwe muziek beschikbaar is. En ja hoor: vandaag is er inderdaad een speciale release! Er zijn namelijk vroegtijdig 10 nummers uit Star Fox aan de muziekdienst toegevoegd. Niet geheel verrassend gezien de aankondiging van de nieuwe Star Fox-game een paar dagen geleden. Maak een half uurtje vrij om naar deze speciale speellijst te luisteren.

Je vindt de playlist van Star Fox hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.