Nieuwe Star Fox-game, Star Fox, onthuld voor de Switch 2

Star Fox is zojuist onthuld voor de Nintendo Switch 2. De game is een nieuwe reimagining van de Star Fox-game op de Nintendo 64. Maar het heeft een flinke upgrade gekregen. De stage layouts zijn hetzelfde, maar grafisch lijkt het een totaal andere game. Zo zijn de personages realistischer gemaakt met vele details, maar ook het werelddesign ziet er uit alsof het een gloednieuwe game is.

Hoewel de personages waarschijnlijk designs hebben waar je als bekende van de serie flink aan moet wennen ziet de wereld en details er in de eerste beelden al prachtig uit. De game heeft dan geen nieuwe werelden, maar wel gloednieuwe verhaalscènes die extra diepgang geven aan de game inclusief voice-acting. Bovendien kun je de game als je alleen speelt ook nog eens spelen met de muisbesturing van de Switch 2.

Natuurlijk bevat de game de campaign die in drie verschillende manieren te spelen is. Met railshooter levels, free-flying dogfights en boss battles. Daarnaast heb je nog verschillende paden in levels om je doel te bereiken. Verder bevat de game nog een Challenge Mode waar je levels herspeelt met verschillende extra doelen. Dit is wel alleen speelbaar als je op Normal of Expert speelt.

Met 4-vs-4 multiplayer kun je battlen met maximaal acht spelers. In deze gevechten word je opgedeeld tussen Team Star Fox en Team Star Wolf. In drie verschillende stages kun je de game online spelen of lokaal spelen. Lokaal en online ondersteunen ook GameShare. Voor online heb je wel meerdere Switch 2-systemen nodig. Als je het combineert met GameChat kun je AR-filters gebruiken waardoor je op de camera er uit ziet als één van de Star Fox-personages met een interactieve avatar.

De Direct sloot af met een proloog van de game. Hier viel het op dat er Nederlandse voice-acting werd gebruikt, maar aangezien die in verdere gedeelde scènes niet zijn gedeeld is het op dit moment onbekend of de volledige game gelokaliseerd is.

De game zal verschijnen op 25 juni exclusief voor de Switch 2. Vooralsnog zijn alleen Japanse prijzen bekend. Dit is 5480 yen voor de digitale versie en 6480 yen voor de fysieke. Ter vergelijking is de digitale versie van Yoshi in Japan verkrijgbaar voor 6980 yen en hier voor € 59,99. Star Fox Raiders is digitaal beschikbaar voor 6480 yen wat hier gelijk staat aan € 49,99. Het is dus waarschijnlijk een relatief goedkopere game.

