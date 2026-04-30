Update voor Super Mario Galaxy 2 (Switch) + nieuw nummer op Nintendo Music

Er is een nieuwe update uit voor Super Mario Galaxy 2 op de Nintendo Switch. Versie 1.4.0 voegt naast de gebruikelijke verbeteringen onder de motorkap ook een nieuw verhaal toe aan het storybook. Dit boek over hoe Lubba ruimteschipkapitein werd was één van de extra’s uit de release van vorig jaar. Het bleek een leuke toevoeging, maar niet een overtuigende reden om de game (opnieuw) aan te schaffen. Maar nu is het boek dus uitgebreid met een nieuw verhaal. Die kun je lezen zodra het Laatste Hoofdstuk beschikbaar is in het verhalenboek, door een willekeurige melkweg te voltooien en een Krachtster te verdienen. Met deze update lijkt trouwens ook het probleem met de belichting op een bepaalde plek waar licht door een boom schijnt verholpen te zijn. Jorden schreef in zijn review hoe dit op de Switch 2 erg merkbaar was. Maar als het goed is, is dat met versie 1.4.0 dus verleden tijd. De volledige patch notes van update 1.4.0 zijn te lezen op de support-pagina van Nintendo.

Journey nu te beluisteren op Nintendo Music

Ook heeft Nintendo een nummer uit de Switch-versie van Super Mario Galaxy 2 toegevoegd aan de gelijknamige Wii-playlist op Nintendo Music. Het gaat om het nummer 'Journey', die je hier kunt beluisteren. Wil je genieten van de volledige speellijst met 73 nummers, dat kan via deze link (beide links werken alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig.

