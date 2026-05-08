Nintendo kondigt prijswijzigingen aan – Switch 2 wordt duurder

Na prijsverhogingen van concurrenten – denk aan de PlayStation 5 Pro van Sony – kondigt Nintendo nu aan dat een aantal van hun hardware-producten en abonnementen ook duurder worden. Reden hiervoor zijn de ‘veranderende marktomstandigheden en na overweging van de wereldwijde zakelijke vooruitzichten‘. Wel maakt het bedrijf onderscheid tussen de Japanse en Westerse markt. Zo zal bij ons per 1 september de Switch 2 met €30 in adviesprijs omhoog gaan, van €469,99 naar €499,99. In Amerika en Canada gaat het vanaf 1 september om $50 meer, maar in Japan betaal je vanaf 25 mei al 10.000 yen meer voor de Switch 2-console.

Voorlopig lijkt dit bij ons in Europa de enige prijswijziging te zijn. In Japan gaat namelijk ook de prijs voor de OG Switch (OLED) omhoog en die van het Nintendo Switch Online-abonnement (zowel NSO als NSO+ én zowel het individuele- als familie-abonnement). Het volledige overzicht met alle prijswijzingen voor alle regio’s vind je hier. Nintendo biedt hun ‘oprechte excuses aan voor de gevolgen die deze prijswijzigingen kunnen hebben voor onze klanten en andere belanghebbenden‘.

Voor wie nog twijfelt over het aanschaffen van de Switch 2 is dit wellicht het duwtje dat je nodig had.