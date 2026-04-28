Soundtrack Mario Tennis Aces nu te beluisteren op Nintendo Music

Na een weekje stilte is het vandaag gewoon weer tijd voor nieuwe muziek. Dit keer is het de soundtrack van Mario Tennis Aces die aan Nintendo Music is toegevoegd. Deze Mario Tennis-Game van Camelot verscheen in 2018 voor de Nintendo Switch. Inmiddels is de opvolger Mario Tennis Fever al op de Switch 2 te spelen, al is die nog niet op de muziekdienst te vinden. De volledige speellijst van Aces bevat 26 nummers, goed voor 1 uur en 24 minuten luisterplezier. Of kies voor de speciale Tennisbanen-speellijst. Met deze 7 nummers kom je langs het Marina Stadium, de Savage Sea of Inferno Island.
Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig.
