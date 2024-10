Speel vanaf 23 oktober verschillende volledige Switch-games gratis

Nintendo Switch Online-leden kunnen later deze week tijdelijk aan de slag met drie volledige Switch-games, welke dan voor bepaalde duur geheel gratis te spelen zijn. Van woensdag 23 oktober tot 30 oktober aanstaande kun je met een NSO-abonnement de volgende games geheel gratis spelen. Het gaat hierbij dus niet om demo’s maar om de complete spellen:

Minecraft Dungeons

A Little to the Left

Cursed to Golf

Nintendo maakt het vaker mogelijk om tijdelijk volledige games te spelen met de Games op Proef evenementen. Na afloop van de proefperiode of als je Nintendo Switch Online-lidmaatschap verloopt, kun je de Games Op Proef-software niet meer spelen. Ga jij met een van bovenstaande titels aan de slag in de komende periode? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!