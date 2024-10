Mario & Luigi: Brothership is gemaakt met de Unreal Engine

Mario & Luigi: Brothership werd in juni dit jaar onthuld voor de Nintendo Switch en zal vanaf 7 november beschikbaar zijn voor Nintendo’s hybride console. Inmiddels is duidelijk geworden dat de game is ontwikkeld met de Unreal Engine. Dit blijkt uit een opgedoken afbeelding waarop de achterkant van de boxart te zien is. De foto is vervolgens op social media opgedoken. Overigens is dit niet de eerste Switch-game van Nintendo die gebruik maakt van de engine. Onder andere Pikmin 4 en Yoshi’s Crafted World maken ook gebruik van deze engine. De betreffende afbeelding waarop de achterkant boxart te zien is, kun je hieronder bekijken.

Het nieuwe deel in de serie kent een cell-shaded stijl waarin samenwerken duidelijk een rol speelt, het is de eerste Mario & Luig-titel die op een console verschijnt. Onlangs kregen wij bij Nintendo alvast de kans om dit aankomende avontuur uit te proberen. Onze uitgebreide preview kun je hier lezen. Alice was al erg enthousiast over de grappige teksten, de interessante omgevingen en de vermakelijke gevechten. Kijk jij ook zo uit naar Mario & Luigi: Brothership? Laat het ons hieronder weten!