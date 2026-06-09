Star Fox’ gratis demo nu te downloaden

Star Fox verschijnt aan het einde van deze maand en hoewel wij in onze preview al erg positief waren over deze remake, kun je het nu zelf uitproberen. Er is namelijk een demo die te downloaden is in de eShop. Met deze speciale demo kun je de tutorial van het spel spelen, maar daarnaast ook al een voorproefje krijgen van het verhaal. De demo bevat namelijk één van de eerdere levels uit het spel. Hierdoor kun je een goed idee krijgen van of de gameplay je bevalt.