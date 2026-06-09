Muramasa: Revenant Blades brengt een oude klassieker terug naar de moderne tijd

Muramasa: Revenant Blades is vandaag aangekondigd voor Switch, Switch 2, PS5 en pc met een release in 2027. De game is een nieuwe versie van de game die eerder in 2009 verscheen voor de Wii en iin 2013 nog een keer voor de PS Vita. Echter, daarna ontbrak ieder spoor van Muramasa.

De nieuwe versie van de 2D action-RPG is vernieuwd op verschillende manieren. Niet alleen heeft die een 4k resolutie, ook de gevechten zijn vernieuwd en je hebt nieuwe wapens. Verder kun je je nog flink vermaken met nieuwe game modussen en verschillende opties om je gameplay aan te passen. Niet alleen zijn mechanics wat aangepast, er zijn “nieuwe” hoofdrolspelers door de toevoeging van Momohime en Kisuke naast de oorspronkelijke vier. Hierdoor heb je alle zes de verhaallijnen die oorspronkelijk zijn uitgebracht die je op vrije volgorde kunt doorlopen.

Vor wie nog niet bekend is met de game: Muramasa speelt zich af in een ver verleden van Japan. In een tijdperk waar er flink gevochten wordt over bijzondere samoerai zwaarden die gemaakt zijn door de legendarische Senji Muramasa. Volgens legende geven de zwaarden de eigenaar enorme krachten, maar tegelijkertijd worden de eigenaars gek. Een gekte die ervoor zorgt dat ze bloeddorstig worden. Je volgt de levens van zes personages waarvan het leven op de kop is gezet door de zwaarden.