Pikuniku 2 komt er aan, console exclusive voor Switch 2

De game Pikuniku uit 2019 kriijgt een opvolger! Ergens volgend jaar moet de game Pikuniku 2 verschijnen. Deze bijzondere game is een 3D-puzzel en verkenningsavontuur vol met bizarre gebeurtenissen en personages. Denk aan robotkikkers, een almachtige aardappel en meer.

Het verhaal van het spel begint bij een scheepswrak en een sandwich (ja serieus). Je vrienden zijn verspreid over een eilandengroep en het is aan Piku om ze allemaal veilig terug te brengen. Onderweg kom je vele vreemde wezens tegen en soms nog vreemdere verhalen. Denk aan complotten om alle inwoners leeg te knijpen. Van wat precies? Nog geen idee.

Pikuniku 2 komt in 2027 naar de Nintendo Switch 2 en pc.