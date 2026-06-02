[Preview] Star Fox – driemaal of viermaal is scheepsrecht?

Star Fox mag dan wel één van de oudste franchises zijn die Nintendo heeft, het is zeker niet een goed presterende franchise. Met in 1993 de eerste game voor de SNES wordt dit de tiende game in de franchise, al is dit niet echt een nieuwe game. Dit is namelijk een remake van de N64 game, Lylat Wars (ook bekend als Star Fox 64. Dit was alweer een reboot van de serie en in 2011 alweer verschenen voor de 3DS. Sommige fans zeggen zelfs dat Star Fox Zero uit 2016 een hervertelling is van ditzelfde verhaal. Oftewel gaat deze game wel een keer nieuw leven in de franchise blazen?

Tijdens een previewsessie met Nintendo konden wij al redelijk uitgebreid aan de slag gaan met Star Fox op de Switch 2. Zo konden we verschillende levels spelen uit de verhaallijn, hebben we coöp gespeeld en de nieuwe Battle Mode kunnen proberen. Wat eigenlijk direct opvalt, is dat de game veel beter overkomt en dat heeft niet alleen met de nieuwe graphics te maken. Zelfs de modellen van de personages wen je redelijk snel aan.

Verhaal komt meer tot zijn recht

Om eerlijk te zijn heb ik erg weinig Star Fox gespeeld tot nu toe. Ik heb jaren geleden Star Fox 64 3D doorgelopen en Star Fox Zero halverwege laten liggen. Wat mij alleen het meeste bijstond van de games is dat de verhaallijn erg vlak wordt verteld. De verhaalbeats waren steeds via statische schermen met een lading tekst en een voice-over. Echter, met deze Star Fox is dat totaal niet het geval. Tussen verschillende levels heb je echt scènes moet goed uitgewerkte animaties. Hierdoor krijgt het verhaal een stuk meer diepgang en karakter. Iets wat de beleving van het spel meteen al een niveau omhoog gooit.

Tijdens onze sessie hebben we dit zowel in het Engels als het Nederlands kunnen horen. Opvallend genoeg vond ik de Nederlandse versie verrassend goed klinken, al had het wel wat minpunten op de Engelse variant. Zo komt Fox zijn persoonlijkheid een stuk beter naar voren in het Engels. Hetzelfde voor hoe Falco erg onverschillig en brutaal is.

Gameplay voelt wat gemakkelijk

Nu is het zo’n 10 jaar sinds ik Star Fox 64 3D heb gespeeld, maar deze versie van het spel voelt redelijk gemakkelijk aan. We speelden op normal, de middelste van drie moeilijkheidsgraden. Helaas was moeilijker nog vergrendeld dus die konden we niet proberen. In totaal hebben we vier verschillende levels en de tutorial kunnen proberen. Drie hiervan waren in single-player, de andere door middel van coöp.

De game ziet er echt prachtig uit en zelfs de personages waar ik eerst echt van schrok vallen na wat gewenning erg mee. De meesten zien er uiteindelijk goed uit, alleen Falco blijf ik wel een raar design vinden. Hoewel het een remake is, lijkt de game totaal nieuw door compleet vernieuwde textures en assets waardoor de werelden levendiger dan ooit voelen. En dat is precies wat nodig is voor dit spel. Het statische element vervangen en meer diepgang geven.

Helaas miste ik die diepgang wel een beetje in de gameplay. Nadat ik mijn eigen instellingen had aangepast voor de Y-as en ik gewend was aan de soepele besturing was de game erg makkelijk. Nu kan dat komen doordat het de eerste drie levels waren, maar voor normal vond ik de moeilijkheidsgraad eigenlijk te laag liggen. Juist doordat de game zo goed en soepel werkt, is het makkelijker dan ooit om je vijanden te verslaan. Dit gold voor alle drie de levels die wij speelden: Corneria, Meteo en Fichina. Oftewel het standaard pad.

Coöp laat zien dat communicatie een must is

Met coöp mochten we terugkeren naar Corneria, maar dit keer gingen we naar Sector Y als tweede level. Voor de besturing hadden we beiden een Joy-Con en moest de één vliegen en de ander schieten. Hiervoor moest ik samenwerken met onze rivalen van N1UP. Wat hier opviel, is dat het lastiger is om dit goed te doen dan je denkt. Doordat de piloot onverwachts kan bewegen is soms mikken wat lastiger. Ook al kon degene die moest schieten de muisbesturing gebruiken hiervoor. De muisbesturing werkt trouwens echt perfect voor deze game. Zeker aan te raden om te proberen. Je kunt dit namelijk ook gebruiken als je alleen speelt.

Battle Mode is een uitstekende, maar beperkte dogfight modus

De Battle Mode in het spel is een 4v4 dogfight battle op één van drie maps. Dat is meteen de grote beperking van deze modus. Doordat je maar drie levels hebt, kan de gameplay redelijk snel saai worden door de herhaling. Wel moet ik zeggen dat de gameplayloop van deze modus heerlijk wegspeelt.

Je speelt in één van de twee bekende teams van de serie, Star Fox of Star Wolf en dan ook meteen specifiek een personage van dat team. Tijdens de preview speelden we twee keer een rondje op Corneria, verder zijn Fichina en Sector Y nog mogelijkheden. De bedoeling is om in 5 minuten zo veel mogelijk punten te verzamelen. Dit kan op verschillende manieren. De snelste manier is om een zone te veroveren (in het Corneria level) door hier langere tijd met jouw team dominant in te zijn. Uit nageleverde beelden blijkt dat Sectory Y als doel heeft om cargo te verzamelen. Andere opties voor punten bestaan uit je tegenstander uit te schakelen. Afhankelijk van of het een kleine CPU is of een lid van het team bepaald hoeveel punten je krijgt.

Gelukkig heb je in deze modus naast de gebruikelijke wapens ook tijdelijke krachten. Door het oprapen van objecten kun je bijvoorbeeld bommen, raketten of een schild krijgen. Ieder is zeer handig en zorgt ervoor dat de gameplay wat opgeschud wordt. Totaal gezien is dit waarschijnlijk één van de betere dogfight games die ik recentelijk heb gespeeld met flink wat charme. Hopelijk blijven de levels alleen lang genoeg leuk.

Avatars zijn grappig, maar niet heel nuttig

Zoals in de Direct werd aangekondigd kun je als je Game Chat gebruikt terwijl je Star Fox speelt gebruik maken van speciale filters voor je camera. Nu was het al bekend dat je filters kon gebruiken van de teams van Star Fox en Star Wolf, maar er is meer. We zagen met een korte test dat er veel vrij te spelen was voor spelers, dus verwacht de mogelijkheid voor verschillende andere personages. Ook zijn er filters die elementen op jouw echte gezicht zetten. Zoals oren, het vizier van Fox of andere elementen.

Deze feature zit wel grappig in elkaar, maar ik verwacht niet al te veel nut ervoor. Je moet namelijk Game Chat gebruiken terwijl je zelf Star Fox aan het spelen bent. Dus het beperkt jou enorm in wat je kunt doen voor het gebruik van de feature. Juist als dit breder ingezet kan worden zou het top zijn. Wel denk ik dat het voor de Battle Mode een erg leuke toevoeging kan zijn.

Voorlopige conclusie

Hoewel Star Fox nooit echt hoog op mijn wishlist staat, ben ik redelijk positief over de remake tot nu toe. Niet alleen ziet de game er prachtig uit, het stemmenwerk is uitstekend. Zelfs in Nederlands vond ik het uit te houden met de stemmen. Zeker aangezien de game nu veel meer verhaalopbouw heeft door verschillende scènes is dat een erg fijne bonus. Verder voelt de gameplay fijn en scherp aan. Zowel met de controller, als de muisbesturing en zelfs als je samenspeelt.

Ik ben echter wel enigszins bang dat het voor bekenden van de serie net niet genoeg nieuwigheid zal brengen. Ook al is er een diepere verhaallijn en een multiplayerstand. Zelfs met de populariteit na de The Super Mario Galaxy Movie verdient Fox het zeker om wat meer aandacht te krijgen en hopelijk is dit een nieuwe start voor de franchise en gaan we ook eens nieuwe games zien in de serie. Hoe dan ook kijk ik toch meer uit naar deze game dan van te voren gedacht. Wie weet, misschien verrast het uiteindelijke product enorm.