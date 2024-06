Super Monkey Ball: Banana Rumble krijgt launchtrailer

AiAi is terug in een nieuwe game op de Switch!

We kunnen weer volop rollen en bananen pakken met apen wat het nieuwste deel in de Super Monkey Ball-serie is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. We hebben het dan over de eerder dit jaar aangekondigde titel Super Monkey Ball: Banana Rumble. Om de release te vieren is onderstaande launchtrailer vrijgegeven.

Dit nieuwe avontuur van AiAi en zijn vrienden laat je rollen zo veel je wilt. Zo heeft het spel meer dan 200 levels, kun je je personage aanpassen met meer dan 300 opties en zijn er verschillende modi. Zo kun je in de Adventure Mode met drie vrienden lokaal coöp spelen, maar je kunt ook online het opnemen tegen tot wel 15 andere spelers. Ook kun je als speler een nieuwe move gebruiken. De Spin Dash. Hiermee kun je verschillende shortcuts maken en over obstakels heen suizen. Voor liefhebbers van de bewegingsbesturing. Ook die is beschikbaar in de game.