[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 16

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

TomoDachi Life: Waar dromen uitkomen [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 16 april

In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kom je op een eiland vol gekkigheid, drama en liefde terecht. Als beheerder krijg je de taak om allemaal Mii-personages te creëren, die vervolgens hun eigen leven kunnen op bouwen. Toch moet je ze ook een handje helpen door de bewoners te helpen ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er relaties op te bouwen en allerlei dwaze dingen te beleven. Het eiland is overigens geheel naar eigen smaak in te richten, waardoor je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan! Dus, waar wacht je nog op? Laat al jouw dromen snel uitkomen!

Gecko Gods

Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 16 april

Gecko Gods is een puzzelplatformer met, hoe kan het het ook anders, een gekko in de hoofdrol. Deze gekko moet een mysterieus eiland onderzoeken om zijn vermiste vriend te vinden. Gelukkig kun je als gekko bijna overal komen. Bovendien moet je puzzels oplossen om de geheimen te ontrafelen. Wij mochten deze game al even proberen en zijn er erg positief over. Wil je weten waarom? Lees dan onze preview.

PRAGMATA

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 17 april

Pragmata is een sci-fi action adventure game met nogal een twist. In de game proberen Diana en Hugh te ontsnappen van een ruimtestation. Hoewel Hugh en Diana nog maar net elkaar hebben leren kennen, zullen ze goed samen moeten werken om te kunnen ontsnappen. Hiervoor zijn de krachten van beide personages nodig. Zo is Hugh een mens die wapens kan hanteren en vijanden kan verslaan. Diana is op een andere manier nuttig. Haar krachten laten je onder andere vijanden en interfaces hacken. Op deze manier kun je deuren openen, maar ook vijanden verzwakken. Het zorgt voor unieke gameplay die we niet veel vaker tegenkomen in games. wij mochten de game al even proberen. Benieuwd hoe dat ging? Hier kun je onze preview lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 april

13 april – Before I go

14 april – Dosa Divas!

Dosa Divas! 14 april – Dosa Divas! [Switch 2]

14 april – Spica Adventure

Anthology of the Killer 14 april – Parasol Superstars

Cleaning Up! 15 april – Pengilo

MOUSE P.I. For Hire – Switch 2 Edition

16 april – Lucky Tower Ultimate

Decollate Decoration 16 april – 5omeday

Nullstar: Solus 16 april – Death by Scrolling

KLETKA 16 april – ZPF

Without a Dawn 16 april – Fix&Flip Dream House

Pixel Game Maker Series: MagicalShot the AttackBump 16 april – Inhuman Resources: A Literary Machination

Dog Jigsaw From Japan 16 april – EGGCONSOLE ‘Psycho World’ MSX2

Make it! Gyoza 16 april – Angel Rhapsody

Smash it wild 16 april – Cipher Monk : Ancient Calculus

De Dag dat ik een Vogel werd 16 april – Find My Frogs

Japanese Culture Literacy Test 16 april – Can you Explain it? World History Test

Zombie Brawl Slayer 17 april – Knights & Guns – Hero’s Edition

Cooking Arena ‘Value Edition’ 17 april – Urban Flow – Comprehensive Edition

Apocalypse Day: Survival Z – Craft & Build 17 april – Sunrock Lake

Zoo Orbs 17 april – Guns & Bullets Bundle

18 april – Bun Buns – Complete Edition

