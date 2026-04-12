[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 16

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
TomoDachi Life: Waar dromen uitkomen [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 16 april
In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kom je op een eiland vol gekkigheid, drama en liefde terecht. Als beheerder krijg je de taak om allemaal Mii-personages te creëren, die vervolgens hun eigen leven kunnen op bouwen. Toch moet je ze ook een handje helpen door de bewoners te helpen ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er relaties op te bouwen en allerlei dwaze dingen te beleven. Het eiland is overigens geheel naar eigen smaak in te richten, waardoor je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan! Dus, waar wacht je nog op? Laat al jouw dromen snel uitkomen!
Gecko Gods
Prijs in de Nintendo eShop: €19,50 – 16 april
Gecko Gods is een puzzelplatformer met, hoe kan het het ook anders, een gekko in de hoofdrol. Deze gekko moet een mysterieus eiland onderzoeken om zijn vermiste vriend te vinden. Gelukkig kun je als gekko bijna overal komen. Bovendien moet je puzzels oplossen om de geheimen te ontrafelen. Wij mochten deze game al even proberen en zijn er erg positief over. Wil je weten waarom? Lees dan onze preview.
PRAGMATA
Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 17 april
Pragmata is een sci-fi action adventure game met nogal een twist. In de game proberen Diana en Hugh te ontsnappen van een ruimtestation. Hoewel Hugh en Diana nog maar net elkaar hebben leren kennen, zullen ze goed samen moeten werken om te kunnen ontsnappen. Hiervoor zijn de krachten van beide personages nodig. Zo is Hugh een mens die wapens kan hanteren en vijanden kan verslaan. Diana is op een andere manier nuttig. Haar krachten laten je onder andere vijanden en interfaces hacken. Op deze manier kun je deuren openen, maar ook vijanden verzwakken. Het zorgt voor unieke gameplay die we niet veel vaker tegenkomen in games. wij mochten de game al even proberen. Benieuwd hoe dat ging? Hier kun je onze preview lezen.
Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 april
- 13 april – Before I go
- 14 april – Dosa Divas!
- 14 april – Dosa Divas! [Switch 2]
- 14 april – Spica Adventure
- 14 april – Anthology of the Killer
- 14 april – Parasol Superstars
- 15 april – Cleaning Up!
- 15 april – Pengilo
- 16 april – Solitaire Legends: Card Masters
- 16 april – MOUSE P.I. For Hire – Switch 2 Edition
- 16 april – Under Par: Golf Architect [Switch 2]
- 16 april – Lucky Tower Ultimate
- 16 april – Decollate Decoration
- 16 april – 5omeday
- 16 april – Nullstar: Solus
- 16 april – Death by Scrolling
- 16 april – KLETKA
- 16 april – ZPF
- 16 april – Without a Dawn
- 16 april – Fix&Flip Dream House
- 16 april – Pixel Game Maker Series: MagicalShot the AttackBump
- 16 april – Inhuman Resources: A Literary Machination
- 16 april – Dog Jigsaw From Japan
- 16 april – EGGCONSOLE ‘Psycho World’ MSX2
- 16 april – Make it! Gyoza
- 16 april – Angel Rhapsody
- 16 april – Smash it wild
- 16 april – Cipher Monk : Ancient Calculus
- 16 april – De Dag dat ik een Vogel werd
- 16 april – Find My Frogs
- 16 april – Japanese Culture Literacy Test
- 16 april – Can you Explain it? World History Test
- 16 april – Zombie Brawl Slayer
- 17 april – Knights & Guns – Hero’s Edition
- 17 april – Cooking Arena ‘Value Edition’
- 17 april – Urban Flow – Comprehensive Edition
- 17 april – Apocalypse Day: Survival Z – Craft & Build
- 17 april – Sunrock Lake
- 17 april – Zoo Orbs
- 17 april – Guns & Bullets Bundle
- 18 april – For Luna The Bell Tolls
- 18 april – Bun Buns – Complete Edition
