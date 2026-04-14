Elementallis krijgt Switch-releasedatum

Het heeft even mogen duren, maar Elementallis heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Maar liefst vijf jaar nadat deze titel werd aangekondigd. En hoe lang we er ook op hebben moeten wachten, ineens komt ‘ie wel heel dichtbij! Ankae Games laat namelijk weten dat deze game op 28 april voor Nintendo Switch verschijnt.

Elementallis combineert retro en modern in een top-down avontuur dat is geïnspireerd op de oude Zelda-games. Zoals de naam al doet vermoeden, draait het hier echt vooral om de elementen – magie dus. Jouw personage heeft een fout gemaakt, waardoor de elementen op hol zijn geslagen. En hoe, want de wereld lijdt er behoorlijk onder. Het is dus aan jou om die balans weer terug te brengen. Naarmate je de elementen herstelt, ontgrendel je de bijbehorende abilities en daarmee krijg je weer toegang tot nieuwe locaties. Er zijn in totaal acht verschillende gebieden en evenveel uitdagende tempels om te verkennen, elk gevuld met puzzels, geheimen en meer. Ook de combat draait volledig om elementenmagie. Elke vijand heeft zwaktes, en door elementent combineren, kun je die moeiteloos uitbuiten.

Benieuwd? De nieuwe trailer laat ons alvast een voorproefje van de gameplay zien. Ook kun je meer informatie vinden op de Kickstarter-pagina.