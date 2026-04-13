Nintendo toont meest verkochte digitale games in maart 2026

Nintendo heeft de meest verkochte games van maart 2026 in de e-shop onthuld. Zowel voor de Nintendo Switch één als de Nintendo Switch 2 zie je hieronder welke games het meeste over de digitale toonbank zijn gegaan afgelopen maand. Op de Nintendo Switch 2 bleek Pokemon Pokopia het populairst te zijn. Ook de recent verschenen Monster Hunter Stories 3 van Capcom doet het goed op de tweede plek.
Minecraft blijft ook populair. Waar deze voor de Switch 2 op de derde plek in het lijstje staat, voert deze de lijst op de originele Switch zelfs aan op de eerste plek. De gehele top 10 voor beide consoles afzonderlijk kun je hieronder bekijken.
Switch 2
1. Pokemon Pokopia
2. Monster Hunter Stories 3
3. Minecraft
4. Nintendo Switch Sports
5. Resident Evil Generation Pack
6. Resident Evil Requiem
7. Mario Tennis Fever
8. Stardew Valley – Nintendo Switch 2 Edition
9. Fallout 4
10. Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition
11. Donkey Kong Bananza
12. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition
13. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
14. Minishoot’ Adventures
15. Poppy Playtime Chapter 1
Switch
1. Minecraft
2. Stardew Valley
3. Poppy Playtime Chapter 1
4. Pokemon Legends: Z-A
5. Mario Kart 8 Deluxe
6. Nintendo Switch Sports
7. Animal Crossing: New Horizons
8. Poppy Playtime: Chapter 2
9. Poppy Playtime: Chapter 3
10. Poppy Playtime: Chapter 4
11. Among Us
12. It Takes Two
13. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
14. Pokemon Legends: Arceus
15. Super Mario Bros. Wonder