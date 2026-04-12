Fire Emblem: Fortune’s Weave is gerate door PEGI

Net als Splatoon Raiders heeft Fire Emblem: Fortune’s Weave een rating gekregen van PEGI. Na de eerste trailer is het ook erg stil gebleven rondom deze titel, tot de officiële game pagina op de Nintendo-site een update heeft gekregen. Deze rating heeft geen “provisional” markering wat betekent dat het een definitieve rating moet zijn en de game dus qua content praktisch compleet moet zijn.

De rating is gezet op PEGI 12 wat het “geschikt” maakt voor spelers van twaalf jaar en ouder. Volgens de begeleidende iconen heeft de game bad language, geweld en ingame purchases. Alledrie geen grote verrassingen voor de franchise. Zo is het laatste waarschijnlijk een Season Pass voor DLC.

Fortune’s Weave lijkt de verhaallijn van de immens populaire Three Houses op een manier voort te zetten met een sequel of prequel. Zo werd in de eerste trailer bijvoorbeeld Sothis getoond en waren er verschillende Crests te zien. Hoe dan ook lijkt het er op dat de game ontwikkeling redelijk klaar is. Toch hoeft dit niet te betekenen dat de game binnenkort een trailer of releasedatum zal krijgen. Al lijkt dat wel logisch gezien de game nog steeds voor 2026 gepland is.