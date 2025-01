Yu-Gi-Oh! Early Days Collection krijgt trailer

Yu-Gi-Oh! levert geen half werk. De 38 delen tellende manga heeft meer dan 1000 anime-afleveringen en zo’n 16.000 speel/ruilkaarten voortgebracht. Op videogamegebied is de franchise ook goed vertegenwoordigd. Een snelle blik op de Wikipedia-pagina liet me weten dat er meer dan 50(!) games zijn uitgebracht sinds de eerste in 1998. Genoeg materiaal voor de harde kern zou je zeggen! Maar, zoals fans van Japanse media helaas wel weten, blijven veel van deze games ook in Japan. Als je de old school-games zou willen spelen, was je tot nu toe aangewezen op vertalingen door fans. Maar niet lang meer, want de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection komt eraan en heeft nu zelfs een trailer!

Op 27 februari verschijnt de Early Days Collectie in de eShop. Zoals de naam al doet vermoeden, vind je in deze collectie maar liefst 14 Yu-Gi-Oh!-games uit de vroege jaren. En hiervan is een deel zelfs nog nooit eerder buiten Japan uitgebracht. Daarnaast zullen een aantal van deze games online functionaliteiten krijgen (we hebben in het Switch-tijdperk immers geen linkkabels meer). Voor een overzicht van deze spellen én een pixelversie van Blue Eyes White Dragon kun je onderstaande trailer bekijken. Ga jij deze gamehistorie spelen, of spreken de nieuwe Yu-Gi-Oh!-spellen je meer aan? Laat het ons weten in de comments!