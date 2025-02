T-1000 DLC verschijnt in maart voor Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 krijgt weer nieuwe DLC. Dat hebben uitgever Warner Bros. Games en ontwikkelaar NetherRealm Studios bekendgemaakt. Vanaf 18 maart 2025 is het personage T-1000 uit Terminator 2: Judgement Day beschikbaar voor alle spelers die de Khaos Reigns uitbreiding hebben aangeschaft. Voor alle overige spelers is de T-1000 DLC vanaf 25 maart te koop in de Nintendo eShop.

Naast T-1000 verschijnt er ook een nieuwe Kameo-fighter: Madame Bo. Dat bleek uit de teaser trailer die werd gedeeld op het openings event van de Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Season 2 in Mexico City.

Ben je benieuwd naar wat T-1000 en Madame Bo te bieden hebben? Bekijk dan de nieuwe teaser trailer hieronder.