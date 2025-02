Toeschouwers voor de Pokémon World Championships 2025 in Anaheim kunnen zich volgende maand aanmelden

Tijdens de afsluiting van het Pokémon EUIC in Londen afgelopen weekend heeft The Pokémon Company nieuwe informatie gedeeld over de aankomende World Championships. Deze worden van 15 tot en met 17 augustus in Anaheim (vlakbij Los Angeles) gehouden. Niet alleen heeft het bedrijf gloednieuwe artwork voor deze editie onthuld, ook is er meer bekend geworden voor toeschouwers.

Fans die graag aanwezig willen zijn bij het evenement, maar niet als spelers zullen zich vanaf volgende maand kunnen registreren als toeschouwer. Wanneer je je registreert, is het echter nog niet zeker dat je toegelaten. Dit doordat The Pokémon Company met een loting bepaald of je tickets mag kopen. Een exacte datum dat de aanmeldingen opengaan is nog niet bekend, maar het zal in elk geval via de volgende site gaan: worlds.pokemon.com. Ook voor bezoekers is er normaal gesproken genoeg te beleven met verschillende (betaalde side events), maar ook gratis activiteiten. Wij zijn in 2022 bij Worlds in Londen aanwezig geweest en er was genoeg om bezig te blijven buiten het kijken naar wedstrijden om.

