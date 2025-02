Tempopo verschijnt in april op de Nintendo Switch

In juni 2024 maakte de wereld voor het eerst kennis met Tempopo, het nieuwe spel van de makers van Unpacking. Deze avond was het blijkbaar tijd om de releasedatum te onthullen, waardoor we weten dat de game op 17 april beschikbaar zal zijn op onder andere Nintendo’s hybride console. Mocht je echt niet kunnen wachten op deze titel en prima specificaties in je PC hebben zitten, dan kun je vanaf nu al aan de slag met de demoversie via Steam.

In Tempopo ga je op zoek naar alle muzikale bloemen, die ooit in de tuin van Hana stonden. Al deze prachtige plantjes zijn namelijk verspreid over verschillende kleine eilanden in de lucht. Echter zal deze zoektocht niet gemakkelijk gaan. Alleen magische wezens met de naam Tempopo kunnen met hun bijzondere vaardigheden alle bloemen redden. Gaat het jou lukken om al brekend, tillend en duwend lukken alle 60 levels te voltooien?