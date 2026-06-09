Tales of Eternia Remastered aangekondigd, verschijnt nog dit jaar

Bandai Namco is al jaren bezig met games van de Tales of-franchise te remasteren onder het Tales of Remastered Project en dit jaar verschijnt er een nieuwe game onder deze banner. Op 16 oktober verschijnt Tales of Eternia Remastered namelijk voor Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series S|X en pc.

Tales of Eternia is één van de meest iconische delen uit de serie met een avontuuur wat zich afspeelt in twee gescheiden werelden. Je volgt Reid Hershel en een jeugdvriendin die een mysterieus meisje ontmoeten die een vreemde taal spreekt. Terwijl ze achter haar afkomst proberen te komen, blijkt de Great Fall er aan te komen. Dit is een catastrofale gebeurtenis die de twee werelden, Inferia en Celestia zal laten botsen wat ze beiden kan vernietigen.

Deze remaster heeft de bekende gameplay met verschillende Quality of Life-updates.