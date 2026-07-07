Nieuwe trailer voor Tales of Eternia Remastered

Vorige maand leerden we over de komst van Tales of Eternia Remastered naar de Switch (2), PS4, PS5, Xbox Series S|X en pc. Bandai Namco is al jaren bezig met games van de Tales of-franchise te remasteren onder het Tales of Remastered Project en dit is de volgende in deze reeks. Tales of Eternia Remastered verschijnt op 16 oktober. Dat duurt nog even, maar we kunnen nu wel alvast genieten van de (Japanse) openingsbeelden. Die geven ons een kijkje in de vernieuwde video die oorspronkelijk voor de PlayStation 2 is gemaakt. Je vindt de nieuwe trailer onderaan!

Tales of Eternia is één van de meest iconische delen uit de serie met een avontuur dat zich afspeelt in twee gescheiden werelden. Je volgt Reid Hershel en een jeugdvriendin. Zij ontmoeten een mysterieus meisje die een vreemde taal spreekt. Terwijl ze haar afkomst proberen te achterhalen, blijkt de Great Fall er aan te komen. Dit is een catastrofale gebeurtenis die de twee werelden – Inferia en Celestia – zal laten botsen, wat ze beiden kan doen vernietigen. Deze remaster heeft de bekende gameplay met verschillende Quality of Life-updates.

Kijk jij uit naar Tales of Eternia Remastered?