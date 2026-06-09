Metroidvania Constance schildert zich een weg naar Switch 2

De flink hoog beoordeelde Metroidvania Constance komt naar de Switch 2. Er is nog geen releasedatum, ook is er nog geen trailer van de Switch 2-versie. Wel is het al bekend geworden dat de upgrade naar Switch 2 verschillende dingen met zich meebrengt. Zo is er nieuwe en verbeterde audio, ingebouwde achievements, 1440p Quality mode en een performance mode met maximaal 120 fps.

In de game speel je als Constance, een jonge kunstenaar die in een kleurrijke droomwereld terechtkomt. Maar deze wereld staat symbool voor haar innerlijke strijd met mentale problemen. Spelers krijgen door flashbacks na ieder eindbaasgevecht te zien waar Constance mentaal allemaal mee worstelt.

Jouw doel is het ontsnappen uit deze tumultueuze droomwereld. Daarvoor moet je 4 magische tranen verzamelen: de Traan van Wederopstanding, de Traan van Relatie, de Traan van Reflectie en de Traan van Herinnering. Gewapend met een verfkwast ga je op zoek. Onderweg kom je de nodige tegenstanders, (eind)bazen en puzzels tegen. Hieronder is een oudere trailer te zien voor als je de game nog niet kende.