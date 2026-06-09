Doorkruis de wereld in extreme omstandigheden met Snowruunner, nu verkrijgbaar voor Switch 2

Snowrunner is vanaf vandaag speelbaar op de Switch 2. De game die ondertussen 20 miljoen spelers heeft verzamelt is als verrassing verschenen en bevat alle content van zes jaar aan Season Passes en andere toevoegingen. In het spel doorkruis je een eflinke open wereld met extreme omstandigheden. Grote modderpoelen, bevroren meren, sneeuw, storm en meer maken je het leven zur in deze simulatiegame. Met 50 verschillende gebieden en meer dan 100 wagens is er genoeg te proberen. Of je nu alleen speelt of met maximaal drie andere spelers.

De game ondersteunt bovendien crossplay met alle andere platformen; PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc. De digitale game is al verkrijgbaar, een fysieke versie komt later.