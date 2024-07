Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate bevestigd couch co-op

Nu alleen de volgende vraag: wie bestelt de pizza?

Nog een paar dagen en dan kunnen we met een nieuwe roguelike Turtles game aan de slag: Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate. Dat wisten we natuurlijk al langer, en alhoewel we ook al wisten dat deze game online met 4 spelers gespeeld kan worden heeft Super Evil Megacorp vandaag ook local co-op aangekondigd. Tot op vier spelers zullen de handen ineen kunnen slaan om meester Splinter uit de klauwen van Shedder te redden. Letterlijk, want je zit bij elkaar op de bank! Om dit feit te delen is er tevens een nieuwe trailer online gezet, welke je hieronder kunt bekijken. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate is vanaf 17 juli te downloaden in de Switch eShop.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate is origineel een mobile game, maar heeft een heleboel updates gekregen op zijn reis naar de Switch. Zo zijn de graphics verbeterd, zijn de omgevingen gedetailleerder met meer lichteffecten, is het geluid verbeterd en zijn de controls aangepast voor de Switch. Daarnaast is er nu dus ook couch co-op toegevoegd. Daarover had hoofd van Super Evil Magecorp Ian Fielding het volgende te zeggen: