Farm Life RPG Garden Witch Life krijgt nieuwe story trailer

Neem alvast een klein kijkje op Moonflower Island!

Garden Witch Life heeft een nieuwe trailer gekregen, welke zich focust op het verhaal. Zo laten Ontwikkelaar FreetimeStudio en uitgever SOEDESCO bijvoorbeeld het eiland zien en een aantal personages, die zo allemaal hun eigen problemen lijken te hebben.

Deze farming life sim werd afgelopen jaar aangekondigd tijdens de Wholesome direct, en sinds afgelopen maand weten we ook dat hij op de Switch zal verschijnen. Wanneer is helaas nog niet bekend, de enige aanwijzing voor een releasedatum komt van de Steam page, waar de game gepland staat voor dit jaar. Of dat ook voor de Switch versie zal gelden is niet duidelijk.

In Garden Witch Life krijg je de taak om een magisch bos op te bouwen. Jij speelt een heks uit de grote stad die net haar baan kwijt is. Je leven neemt een paar vreemde wendingen en voordat je het doorhebt bevind je jezelf op een klein eiland vol mogelijkheden. Bouw langzaam maar zeker je eigen magische tuin op, waar je planten groeit die als ingrediënten voor je drankjes dienen. Richt een oude boomhut in, trek de meest schattige wezens aan en raak bevriend met de lokale bevolking.