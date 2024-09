The King is Watching verschijnt dit jaar nog op de Nintendo Switch

Uitgever TinyBuild en ontwikkelaar Hypnohead hebben The King is Watching aangekondigd, een nieuwe roguelike kingdom builder. De game staat momenteel gepland voor release op een aantal verschillende consoles, waaronder de Switch. Wanneer is nog niet bekend, alleen dat hij dit jaar nog zal verschijnen. Wie benieuwd is naar deze strategische roguelike kan hieronder alvast een trailer bekijken.

The King is Watching is een roguelike kingdom builder met een twist: je onderdanen doen alleen iets als je naar ze kijkt! Zonder jou toeziend oog zullen ze gewoon wat staan lanterfanten of zelfs in slaap vallen… en alhoewel dat misschien wat vervelend klinkt zorgt het ook voor mogelijkheden. Zo heb je de ultieme controle over wat en wanneer er iets geproduceerd wordt. Laat je blik op de graanvelden vallen en de boeren zullen gaan oogsten, bekijk de barakken en de ridders beginnen plots de trainen, bekijk je mijnen en houthakkers en plots zul je steen en hout tot je beschikking hebben.

Het is dus letterlijk aan jou om je aandacht goed te managen, want als je niet kijkt, gebeurd er ook niets. Tenminste, in jou koninkrijk. Je vijanden slapen namelijk niet, en je zult dan ook je best moeten doen om je koninkrijk te verdedigen. Verbeter je gebouwen, je verdediging en schakel de hulp in van de lokale magic guild om aan spreuken en andere magie te komen. Weet jij je koninkrijk in leven te houden?